Несколько дней назад компания PowerColor заинтриговала требовательных геймеров скорым дебютом своей новой модели видеокарты, получившей название Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil, при этом ограничившись лишь некоторыми фактами касательно характеристик новинки, а сегодня решила наверстать упущенное, представив на суд широкой компьютерной общественности полные спецификации предстоящей модели.
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Источник изображения: PowerColor
Как сообщает ресурс VideoCardz, ссылаясь на официальный сайт компании, графический адаптер Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil сможет похвастаться «двойным» BIOS: при задействовании стандартного тактовые частоты GPU достигают значений в 2455 и 2615 МГц в режимах «Game» и «Boost» соответственно, в то время как активация «Unleash» позволяет добиться показателей в 2510 и 2680 МГц, что на 210 и 180 МГц выше эталонных характеристик.
Источник изображения: PowerColor, VideoCardz
Источник отмечает, что, хотя новинка от PowerColor и предлагает достаточно высокие тактовые частоты GPU по сравнению со стандартными значениями, однако не является уникальной моделью в данном вопросе: так, схожими характеристиками могут похвастаться премиальные видеокарты Gigabyte Aorus Elite, Sapphire NITRO+ или ASRock Phantom.
Стоит напомнить, что PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil обладает весьма скромными размерами, требуя лишь один слот для размещения, основана на 14-слойной печатной плате, снабжена 21-фазной подсистемой питания и может похвастаться стильным водоблоком EK с настраиваемой подсветкой.
Ожидается, что новинка станет доступна для покупки уже на следующей неделе.