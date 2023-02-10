Не так давно анонсированные модули оперативной памяти с «небинарными» чипами (имеющими «промежуточный» объём между 16/32 и 32/64 Гбайт) уже нашли своё пристанище в системных платах производства MSI: как сообщает производитель на своём официальном сайте, материнские платы компании, основанные на наборах системной логики Intel 700-й и 600-й серий обзавелись поддержкой модулей ОЗУ типа DDR5 объёмом в 48 и 24 Гбайт.
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Сообщается, что речь идёт о продуктах, принадлежащих к сериям MAG, PRO, MPG, а также MEG, причём обновлять прошивку для поддержки новых модулей оперативной памяти не требуется: после установки «планок» обладателю системной платы с 4 разъёмами DIMM будет доступно до 192 Гбайт ОЗУ, а владельцу материнской платы с 2 разъёмами DIMM — до 96 Гбайт.
Согласно приложенной таблице, поддержку небинарных модулей оперативной памяти получили материнские платы на базе чипсетов Z790, Z690, B760, B660 и H610 в дуэте с процессорами Intel Core 12-го (со степпингом C0 или H0) и 13-го (со степпингом B0, C0 или H0) поколений.
В подтверждение своих слов компания поделилась скриншотами систем, снабжённых процессорами Core i9-13900K и Core i9-12900KF в паре с системными платами MPG Z790 CARBON WIFI и MPG Z690 CARBON WIFI соответственно, имеющими в своём распоряжении 192 Гбайт ОЗУ.
Источник изображений: MSI