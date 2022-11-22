Как известно, уже 13 декабря игровые видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT в эталонном исполнении появятся на полках магазинов, а вот геймерам, предпочитающим модели с оригинальным дизайном от партнёров «красной команды», возможно, придётся немного подождать: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на инсайдерскую информацию сайта MyDrivers, дебют кастомных видеокарт может несколько задержаться.
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Источник изображения: AMD
Согласно представленным данным, несмотря на то, что ранее AMD информировала общественность о появлении эталонных и кастомных моделей Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT в один и тот же день, а именно 13 декабря, планы ряда производителей могли поменяться, поэтому потенциальным покупателям, рассчитывающим приобрести видеоадаптер с оригинальным дизайном от партнёра «красной команды», придётся подождать одну-две недели с момента запуска эталонных версий. Впрочем, вряд ли что-то помешает производителям позволить почитателям своей продукции оформить предварительный заказ уже 13 декабря.
Ещё одной неожиданностью может стать стоимость новенькой Radeon RX 7900 XTX или Radeon RX 7900 XT с кастомным дизайном: по информации источника, ценники таких моделей могут быть ощутимо выше рекомендованной стоимости, составляющей $999 за старшую и $899 за младшую представительницу серии Radeon RX 7900.
Учитывая тот факт, что Radeon RX 7900 XTX является прямым конкурентом GeForce RTX 4080, цена которой стартует с отметки в $1199 и, по мнению ряда пользователей, является завышенной, что в конечном итоге выливается в низкие объёмы продаж новинки, стоимость может стать решающим фактором в противоборстве между двумя моделями, поэтому партнёрам AMD, вероятно, стоит быть предельно осторожными в вопросах ценообразования своих продуктов.