«А ларчик просто открывался...»

После недавней распаковки первых моделей GeForce RTX 4090 компьютерное общество было весьма поражено их «монструозными» размерами по сравнению с предшественницами, поэтому специалист ресурса igor´sLAB Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) решил внести некоторую ясность в данный вопрос.

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Источник изображения: VideoCardz

Как отмечает источник, ответ весьма прост: при проектировании нового поколения игровых видеокарт, основанных на графических процессорах с архитектурой Ada Lovelace, специалисты NVIDIA опирались на необходимость производства GPU на мощностях компании Samsung с задействованием устаревших технологических норм, в результате чего уровень энергопотребления топовых моделей достигал бы значения в 600 Вт, что предъявляло повышенные требования для ряда компонентов видеокарт.

К великой радости специалистов NVIDIA, уже в процессе работы над видеоадаптерами нового поколения на горизонте замаячило «спасение» в лице производственного гиганта TSMC, благодаря мощностям которого GPU стали выпускаться по 4-нм технологическим нормам, что позволило ощутимо снизить уровень энергопотребления без потери быстродействия.

При этом разработка компонентов видеокарт специалистами NVIDIA и партнёрами компании уже находилась на завершающем этапе, поэтому все решения были приняты с учётом уровня энергопотребления в 600 Вт при реальных требованиях в 450 Вт — именно поэтому системы охлаждения GeForce RTX 4090 оказались действительно гигантскими, что, впрочем, позволяет производителям и энтузиастам иметь ощутимый запас для разгона.

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Что касается предстоящих игровых видеокарт серии Radeon RX 7000 от AMD, то, по мнению специалиста, «внезапное» повышение эффективности продуктов NVIDIA может сыграть с «красной командой» злую шутку: как отмечает источник, специалисты AMD вряд ли смогут повысить уровень производительности до показателей конкурирующих продуктов при сохранении целевых значений энергопотребления, а переименование GeForce RTX 4070 в GeForce RTX 4080 12 Гбайт и вовсе может быть хитрым ходом, чтобы вконец запутать «красную команду».