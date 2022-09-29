Остальные модели Ryzen 7000 пользуются более высоким спросом.

Не прошло и нескольких дней с момента появления настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 на полках магазинов, как энтузиаст TechEpiphany спешит поведать компьютерной общественности о статистике продаж крупного немецкого ритейлера Mindfactory.

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Источник изображения: AMD

Согласно представленным данным, наибольшим спросом со стороны покупателей пользовался флагманский процессор AMD Ryzen 9 7950X, что вылилось в 230 реализованных единиц, вторым по популярности стал Ryzen 7 7700X, который нашёл своё призвание в 200 ПК, чуть менее востребованным оказался Ryzen 9 7900X, разошедшийся «тиражом» в 190 экземпляров, а Ryzen 5 7600X заинтересовал наименьшее количество пользователей, в результате чего магазину удалось продать лишь 50 единиц, что кажется несколько неожиданным явлением.

Источник изображения: Twitter, TechEpiphany

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Естественно, для полноты картины стоит дождаться информации касательно объёмов продаж не так давно анонсированных десктопных процессоров Intel Core 13-го поколения, которые должны появиться на полках магазинов спустя несколько недель, а именно 20 октября.