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Стоимость настольных процессоров Intel Core 13-го поколения оказалась намного ниже AMD Ryzen 7000
Похоже, Intel приятно удивит своих потенциальных клиентов.
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В преддверии неумолимо надвигающегося официального представления настольных процессоров Intel Core 13-го поколения некоторые подробности касательно ценообразования новинок стали известны уже сейчас: как сообщает ресурс VideoCardz, стоимость представителей семейства Raptor Lake-S окажется намного ниже, чем предполагалось ранее.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из информации источника, рекомендуемая цена для клиента (RCP) флагманского настольного процессора Intel Core i9-13900K, снабжённого 24 ядрами (8 P и 16 E)/32 потоками, составит $589, его «собрат» в лице Core i9-13900KF, лишённый встроенной графической подсистемы, будет предлагаться за $564, за предтоповый 16-ядерный (8 P и 8 E) 24-поточный Core i7-13700K попросят $409, а RCP для Core i5-13600K и Core i5-13600KF с 14 ядрами (6 P и 8 E)/20 потоками «на борту» остановится на отметке в $319 и $294 соответственно.

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Таким образом, новые модели Intel (как минимум, топовые) окажутся ощутимо дешевле своих конкурентов из стана AMD, принадлежащих к серии Ryzen 7000, учитывая, что рекомендованная стоимость 16-ядерного 32-поточного AMD Ryzen 9 7950X составляет $699, 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 7900X оценили в $549, за Ryzen 7 7700X, оснащённый 8 ядрами/16 потоками, просят $399, а наиболее доступный 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 7600X предлагается за $299.

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#amd #intel #ryzen 7000 #raptor lake-s
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