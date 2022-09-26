iGPU процессоров Ryzen 7000 имеет ряд преимуществ.

Как известно, новое поколение настольных процессоров AMD, известное под кодовым именем Raphael, помимо поддержки ряда новых технологий, получило встроенную графическую подсистему на базе микроархитектуры RDNA 2: как сообщает ресурс VideoCardz, сегодня компания AMD решила поведать широкой компьютерной общественности о некоторых возможностях и технических характеристиках встроенных чипов.

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Согласно представленной информации, iGPU настольных процессоров Ryzen 7000 стали частью 6-нм кристалла ввода-вывода и получили по два вычислительных блока, а также могут похвастаться целым рядом полезных функций, в том числе поддержкой кодирования/декодирования видео с задействованием кодека H.264 и декодирования с использованием набирающего популярность стандарта сжатия видео AV1.

Кроме того, встроенная графическая подсистема Ryzen 7000 поддерживает разъёмы DisplayPort 2.0, HDMI 2.1 и USB Type-C, а также наделена поддержкой режима 4K60.

Напомнила AMD и о некоторых возможностях 6-нм кристалла ввода-вывода Ryzen 7000, в том числе встроенной графической подсистеме на основе микроархитектуры RDNA 2, оптимизированной шине Infinity Fabric, а также поддержке до 28 линий PCIe версии 5.0 и DDR5-5200.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

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Источник отмечает, что весь модельный ряд настольных процессоров AMD Ryzen 7000 имеет один и тот же кристалл ввода-вывода, несущий «на борту» графический процессор на базе RDNA 2, характеризующийся тактовой частотой в 2.2 ГГц и уровнем производительности в 0.563 TFLOPS в задачах с одинарной точностью.