Как известно, новое поколение настольных процессоров AMD, известное под кодовым именем Raphael, помимо поддержки ряда новых технологий, получило встроенную графическую подсистему на базе микроархитектуры RDNA 2: как сообщает ресурс VideoCardz, сегодня компания AMD решила поведать широкой компьютерной общественности о некоторых возможностях и технических характеристиках встроенных чипов.
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Согласно представленной информации, iGPU настольных процессоров Ryzen 7000 стали частью 6-нм кристалла ввода-вывода и получили по два вычислительных блока, а также могут похвастаться целым рядом полезных функций, в том числе поддержкой кодирования/декодирования видео с задействованием кодека H.264 и декодирования с использованием набирающего популярность стандарта сжатия видео AV1.
Кроме того, встроенная графическая подсистема Ryzen 7000 поддерживает разъёмы DisplayPort 2.0, HDMI 2.1 и USB Type-C, а также наделена поддержкой режима 4K60.
Напомнила AMD и о некоторых возможностях 6-нм кристалла ввода-вывода Ryzen 7000, в том числе встроенной графической подсистеме на основе микроархитектуры RDNA 2, оптимизированной шине Infinity Fabric, а также поддержке до 28 линий PCIe версии 5.0 и DDR5-5200.
Источник изображений: VideoCardz, AMD
Источник отмечает, что весь модельный ряд настольных процессоров AMD Ryzen 7000 имеет один и тот же кристалл ввода-вывода, несущий «на борту» графический процессор на базе RDNA 2, характеризующийся тактовой частотой в 2.2 ГГц и уровнем производительности в 0.563 TFLOPS в задачах с одинарной точностью.