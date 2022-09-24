На фоне скорого падения эмбарго на публикацию обзоров, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности не так давно анонсированных настольных процессоров AMD Ryzen 7000, некоторая информация касательно возможностей новинок продолжает «просачиваться» в сеть: так, известный «сетевой детектив» TUM_APISAK сообщил о примерных результатах топовой модели «красной команды» в бенчмарке Ashes of the Singularity.
реклама
Источник изображения: VideoCardz
Согласно данным информатора, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, наделённый 16 ядрами/32 потоками с новейшей микроархитектурой Zen 4, в разрешении 4K превосходит представителя Zen 3 в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 5950X на 40 %.
Источник изображений: Twitter, TUM_APISAK
Исходя из имеющихся данных, топовый CPU совместно с остальными моделями Ryzen 7000, представленными несколько недель назад, появится на полках магазинов уже через пару-тройку дней, а именно 27 сентября.