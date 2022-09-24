Уровень производительности новинки весьма впечатляет.

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

На фоне скорого падения эмбарго на публикацию обзоров, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности не так давно анонсированных настольных процессоров AMD Ryzen 7000, некоторая информация касательно возможностей новинок продолжает «просачиваться» в сеть: так, известный «сетевой детектив» TUM_APISAK сообщил о примерных результатах топовой модели «красной команды» в бенчмарке Ashes of the Singularity.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно данным информатора, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, наделённый 16 ядрами/32 потоками с новейшей микроархитектурой Zen 4, в разрешении 4K превосходит представителя Zen 3 в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 5950X на 40 %.

Источник изображений: Twitter, TUM_APISAK

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Исходя из имеющихся данных, топовый CPU совместно с остальными моделями Ryzen 7000, представленными несколько недель назад, появится на полках магазинов уже через пару-тройку дней, а именно 27 сентября.