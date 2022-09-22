В преддверии скорого падения запрета на публикацию обзоров, приоткрывающих завесу тайны в том числе над уровнем производительности настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, некоторые оверклокеры уже вовсю тестируют флагманскую модель на предмет её максимальных возможностей: как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на данные, полученные специалистами сайта HotHardware, топовый CPU «красной команды» установил несколько мировых рекордов в ряде бенчмарков.
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Источник изображения: VideoCardz
Согласно информации источника, оверклокеры, известные под никами Sampson и blueleader, вооружившись флагманской моделью AMD в лице Ryzen 9 7950X, смогли побить сразу четыре мировых рекорда.
Источник изображения: VideoCardz, HWBOT
Так, в популярном бенчмарке Cinebench R23 топовый CPU в паре с материнской платой ASRock X670E Taichi, функционирующий на максимальной частоте 5.4 ГГц при активности всех ядер, смог заполучить 40498 баллов, превзойдя предыдущий рекорд, поставленный оверклокером Splave с использованием Core i9-12900KS на 77 очков.
В тестовом пакете Cinebench R20 флагману новой серии, работая на частоте 5,35 ГГц в дуэте с системной платой X670E AORUS MASTER производства Gigabyte, удалось завоевать 15771 балл, а в Cinebench R15 топовой модели на частоте 5.5 ГГц в паре с материнской платой ASUS ROG Crosshair X670E Hero покорился результат в 6900 «попугаев».
Наконец, в тесте 7-Zip достижение десктопного процессора Ryzen 9 7950X, функционирующего на частоте 5.45 ГГц, совместно с материнской платой MEG X670E ACE от MSI составило 228922 MIPS.
Примечателен тот факт, что для укрощения «горячего нрава» флагманской модели AMD использовалась вполне обычная система жидкостного охлаждения Corsair H115i, которая в процессе тестирования позволила добиться температурных показателей в 87-108 °C при уровне энергопотребления CPU в 226-244 Вт.