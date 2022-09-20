Впрочем, процессор AMD работал в паре с модулями оперативной памяти DDR5, в то время как модель Intel функционировала в дуэте с «планками» DDR4.

Хотя до официального анонса настольных процессоров Intel Core 13-го поколения осталось ещё несколько дней, предстоящие новинки продолжают радовать широкую компьютерную общественность, появляясь в базах данных ряда популярных тестовых пакетов: на сей раз одна из доступных моделей «синей команды» была замечена ботом BenchLeaks в известном бенчмарке Geekbench 5.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, настольный процессор Intel Core i5-13400, имеющий в своём распоряжении 10 ядер/16 потоков, работающих на частоте 2.5/4.6 ГГц в базовом/максимальном режиме, в дуэте с материнской платой MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 производства MSI в однопоточном/многопоточном состязаниях смог завоевать 1692/8126 баллов, уступив своему сопернику из стана AMD в лице Ryzen 5 7600X, наделённого 6 ядрами/12 потоками с частотной формулой 4.7/5.4 ГГц, 21.8 и 28.9 % соответственно.

Источник изображения: Geekbench 5

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Стоит учесть, что модель «синей команды», судя по всему, работала в паре с оперативной памятью типа DDR4, в то время как её оппонент функционировал совместно с модулями ОЗУ DDR5, что могло повлиять на конечный результат.