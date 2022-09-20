Дебют новинок уже не за горами.

В преддверии уже практически свершившегося анонса игровых графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 40 компания AMD напомнила о факте подготовки своих видеокарт, относящихся к серии Radeon RX 7000 и базирующихся на новейшей микроархитектуре RDNA 3: как сообщает ресурс Wccftech, старший вице-президент и генеральный менеджер графического подразделения «красной команды» Скотт Херкельман (Scott Herkelman) поведал о дате анонса предстоящих новинок компании.

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Источник изображения: Wccftech, AMD

Согласно сообщению представителя AMD, графические продукты, основанные на микроархитектуре RDNA 3, предстанут пред взором широкой компьютерной общественности уже через несколько недель, а именно 3 ноября.

Источник изображения: Twitter, Scott Herkelman

Исходя из имеющейся информации, игровые видеоадаптеры Radeon RX 7000, «сердцем» которых станут GPU на базе RDNA 3, производящиеся по 5-нм технологическим нормам, будут отличаться ростом энергоэффективности, превышающим значение в 50 % в разрезе показателя «производительность/Вт» при сравнении с продуктами прошлого поколения на основе RDNA 2, а также смогут похвастаться кэш-памятью Infinity Cache следующего поколения, усовершенствованными вычислительными блоками, а также целым рядом технологий, уменьшающих уровень энергопотребления, в том числе улучшенной упаковкой микросхем и функцией адаптивного управления питанием.

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Ожидается, что топовый графический чип AMD Navi 31 обзаведётся 12288 потоковыми процессорами в максимальном своём исполнении, что в 2.4 раза больше по сравнению с Navi 21, то время как Navi 32 и Navi 33 могут получить до 7680 и 4096 ядер соответственно.