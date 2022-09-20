Похоже, новое поколение графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 сможет похвастаться не только ощутимо возросшим уровнем производительности вкупе с повышенными «аппетитами» в разрезе энергопотребления, но и заметно подросшими ценниками, по крайней мере, об этом говорит инсайдер, известный под ником harukaze5719.
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Источник изображения: Pixabay
Как сообщает информатор, ценник моделей GeForce RTX 4080 16 Гбайт в нереференсном исполнении от AIB-партнёров NVIDIA может варьироваться в пределах от $1349 до $1499, что является ощутимым ценовым скачком по сравнению со стоимостью даже наиболее дорогих видеокарт GeForce RTX 3080. Впрочем, инсайдер не слишком уверен в своих источниках, поэтому всецело полагаться на данную информацию не стоит.
Источник изображения: Twitter, harukaze5719
Необходимо напомнить, что, исходя из ряда «утечек», GeForce RTX 4080 будет выпускаться в двух вариациях, старшая из которых, как раз и обсуждаемая в данном материале, будет основана на GPU AD103-300, имеющем в своём распоряжении 9728 ядер CUDA и способном функционировать на частоте 2505 МГц в boost-режиме, и обзаведётся 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой в 23 ГГц, при шине в 256 бит.
Ожидается, что официальный анонс игровых видеокарт NVIDIA, принадлежащих к серии GeForce RTX 40, состоится уже через несколько часов.