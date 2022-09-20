Похоже, дебют новинок уже не за горами.

Судя по всему, несколько запоздалый дебют производительных графических адаптеров Intel Arc A-серии, к которым представители «синей команды» в последнее время пытаются вернуть интерес со стороны уже, похоже, разочаровавшихся потенциальных покупателей, рассказывая всё новые подробности о конкурентных преимущества предстоящих новинок, всё же состоится в самом ближайшем будущем: как сообщает ресурс VideoCardz, глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) поведал широкой компьютерной общественности о статусе готовности игровых видеокарт Intel.

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Так, помимо привлекающей внимание фотографии, на которой генеральный директор Intel красуется с топовой видеокартой Arc A770 Limited Edition, глава компании сообщил о том, что специалисты «синей команды» уже подготовили к продаже первую партию флагмана новой линейки.

Источник изображения: Twitter, Pat Gelsinger

Впрочем, о конкретных сроках анонса игровых видеокарт под брендом Arc представитель Intel так и не сообщил, однако источник предполагает, что сие знаменательное событие произойдёт уже через несколько дней, а именно 27 сентября — именно в этот же день должны быть представлены и настольные процессоры Core 13-го поколения.

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Остаётся надеяться, что топовые игровые видеокарты Intel поступят в продажу уже в обозримом будущем, в противном же случае видеоадаптерам «синей команды», способным конкурировать с моделями NVIDIA среднего ценового сегмента, принадлежащим к семейству Ampere, как то GeForce RTX 3060, придётся соперничать уже с их «потомками» серии GeForce RTX 40.