Вполне возможно, что это временное явление.

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ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

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<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

Предвосхищая официальный старт продаж настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, онлайн-магазины продолжают пополнять ассортимент своей продукции предстоящими новинками: благодаря подсказке читателей ресурса VideoCardz стало известно о стоимости представителей семейства Raphael на одной из европейских площадок.

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Источник изображения: AnandTech

Так, французский ритейлер Cdiscount готов предложить весь модельный ряд не так давно анонсированных CPU серии Ryzen 7000, причём все процессоры имеют статус «в наличии»: ценник флагманского Ryzen 9 7950X, снабжённого 16 ядрами/32 потоками, достигает отметки в €1100, за предтоповый 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 7900X просят €750, стоимость Ryzen 7 7700X, имеющего в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, составляет €590, а за «народный» 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 7600X придётся отдать €410.

Источник изображения: Cdiscount

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Сравнив представленные ценники процессоров с рекомендованной стоимостью предстоящих новинок, можно отметить, что даже с учётом НДС предлагаемые цены моделей Ryzen 7000 достаточно высоки. Впрочем, в данном случае необходимо делать скидку на новизну товара — спустя несколько недель после официального дебюта представителей семейства Raphael ценники вполне могут нормализоваться.