Впрочем, без материнской платы приобретение данного CPU вряд ли выглядит своевременным.

Хотя до официального появления в продаже настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 осталось ещё несколько дней, особо нетерпеливые энтузиасты уже могут приобрести топовую модель семейства Raphael на одной из азиатских онлайн-площадок.

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Как сообщает ресурс Wccftech, на китайской платформе Goofish, позволяющей сторонним продавцам выставлять свои товары на продажу, была замечена розничная версия флагманского процессора AMD Ryzen 9 7950X, получившего в своё распоряжение 16 ядер/32 потока, способных функционировать на частоте 4.5/5.7 ГГц в базовом/максимальном режимах — исходя из представленных изображений, новинка, уже хорошо знакомая компьютерному сообществу благодаря оригинальному дизайну с вырезами по бокам, имеет присущий данной модели OPN-код «100-000000514».

Согласно информации продавца, процессор полностью работоспособен и справляется со своими обязанностями «на отлично». Что касается стоимости новинки, то для тех, кто желает заполучить топовый AMD Ryzen 9 7950X за несколько дней до его официального появления на полках магазинов, следует готовиться отдать 6000 юаней (около 51000 рублей).

Источник изображений: Wccftech, Goofish

Впрочем, для работоспособности представителя семейства Raphael необходимо будет раздобыть и материнскую плату, основанную на наборе системной логики 600-й серии, в противном же случае приобретение модели лишь за неделю до её дебюта не выглядит хорошей затеей.

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Ожидается, что официально в продажу настольные процессоры серии Ryzen 7000 поступят уже 27 сентября, в то время как запрет на публикацию обзоров, приоткрывающих завесу тайны над возможностями новинок, падёт на день ранее.