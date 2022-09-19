Разного рода информаторы продолжают свою просветительскую деятельность, делясь с широкой компьютерной общественностью свежими данными касательно технических характеристик будущих моделей видеокарт AMD, относящихся к серии Radeon RX 7000: как сообщает ресурс Wccftech, инсайдер, известный под ником HXL, поведал сообществу о небывалом частотном потенциале, присущем предстоящим новинкам «красной команды».
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Источник изображения: VideoCardz, AMD
Согласно информации инсайдера, графические процессоры игровых видеоадаптеров AMD серии Radeon RX 7000, основанные на микроархитектуре RDNA 3 и производящиеся по 5-нм технологическому процессу, смогут продемонстрировать невероятные частотные показатели: сообщается, что GPU нового поколения практически достигнут частоты, равной 4 ГГц.
Источник изображения: Twitter, HXL
Если информация окажется верной, то AMD установит новые границы частот GPU, которые для представителей микроархитектуры RDNA 2 уже превышали значение в 3 ГГц.
Стоит напомнить, что представители AMD неоднократно заявляли о высоком уровне энергоэффективности графических процессоров на базе микроархитектуры RDNA 3, превышающем значение в 50 % в разрезе показателя производительность/Вт по сравнению с GPU RDNA 2.
Кроме того, предстоящие новинки смогут похвастаться усовершенствованными алгоритмами управления питанием, подразумевающими наличие специальных «рабочих точек», позволяющих эффективно регулировать значение мощности в зависимости от типа нагрузки.
Свою лепту в снижение «аппетитов» графических адаптеров AMD Radeon RX 7000 внесёт и новое поколение кэш-памяти Infinity Cache, отличающееся высокой плотностью и меньшими показателями в разрезе энергопотребления по сравнению с текущим поколением.
Таким образом, на фоне высокого уровня энергоэффективности повышение частотного потенциала видеокарт AMD Radeon RX 7000, судя по всему, не станет причиной ощутимого роста энергопотребления, в отличие от видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 40, которые, исходя из информации ряда инсайдеров, могут стать новыми лидерами по «прожорливости».