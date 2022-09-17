Уровень производительности новинки весьма высок.

В то время как Intel официально не анонсировала своё новое поколение настольных процессоров, относящихся к семейству Raptor Lake-S, не говоря уже о падении запрета на публикацию обзоров только через несколько недель, специалисты ECSM_Official и OneRaichu всецело изучили возможности флагманской модели «синей команды», не забыв опубликовать результаты своих изысканий на Bilibili.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Как сообщает ресурс VideoCardz, для своих исследований специалисты «вооружились» настольными процессорами Intel Core i9-13900K и Core i9-12900KF с деактивированными ограничителями по мощности, материнской платой ASRock Z690 Taichi Razer Edition, модулями оперативной памяти DDR5-6000 (CL30-38-38-76) и DDR4 (CL17-19-19-39), графическим адаптером AMD Radeon RX 6900 XT LC с разгоном по GPU до 2.7 ГГц, а также СЖО NZXT Kraken X73.

Стоит напомнить, что флагман новой линейки Intel в лице Core i9-13900K получил 8 производительных ядер, способных работать на максимальной частоте до 5.8/5.5 ГГц при активности 1-2/3-8 ядер, и 16 энергоэффективных с частотой до 4,3 ГГц, в то время как Core i9-12900K/KF наделён 8 «большими» ядрами, функционирующими на частотах до 5.2/4.9 ГГц при загрузке одного/всех ядер, и всего 8 «малыми», характеризующимися частотной формулой 3.9/3.7 ГГц при использовании 1-4/5-8 ядер.

Исследователи отмечают, что специалисты Intel внесли ряд изменений в структуру и дизайн кольцевой шины, в результате чего её частота будет оставаться неизменной (4.7 ГГц) даже при нагруженных E-ядрах, а значения задержек при обмене данными между производительными и энергоэффективными ядрами теперь также практически не изменяются.

Пропуская этап изучения значений задержек и пропускной способности подсистемы памяти, переходим непосредственно к оценке уровня производительности Core i9-13900K в сравнении с Core i9-12900KF: согласно результатам тестов в ряде бенчмарков и прикладных приложений, представитель семейства Raptor Lake-S обходит своего предшественника в среднем на 41.8 %, а максимальный прирост быстродействия достигает 76.7 %.

При этом в многопотоке Cinebench R23 флагман новой линейки без проблем преодолевает предел в 40000 баллов, набирая на 662 очка больше данной «планки», что помогает ему обойти модель семейства Alder Lake-S на 47 %.

В ещё одном популярном среди энтузиастов тесте, а именно CPU-Z, в однопоточном и многопоточном состязаниях Core i9-13900K оказывается быстрее Core i9-12900KF на 14.5 и 49.0 % соответственно.

Что касается достижений предстоящей новинки в игровых приложениях, то, согласно отчёту специалистов источника, в процессорозависимых играх, таких как Counter-Strike: Global Offensive и Ashes of the Singularity, в разрезе средней кадровой частоты при разрешении 1080p разрыв между Core i9-13900K и Core i9-12900KF может превышать 10 %, в то время как в 2K преимущество представителя Raptor Lake-S, как и следовало ожидать, в большинстве случаев несколько снижается. При этом Core i9-13900K обеспечивает и лучшие значения для минимального fps, в результате чего игровой процесс с задействованием новинки будет более комфортным.

«Аппетиты» Core i9-13900K также способны поразить воображение компьютерного сообщества: так, со снятым ограничителем по мощности флагман новой серии потребляет около 343 Вт, в то время как его предшественник, Core i9-12900K, запросил лишь 236 Вт.

Источник изображений: Bilibili, ECSM_Official

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Подводя итог, исследователи отмечают, что благодаря ряду архитектурных улучшений, повышению частотных характеристик и большему количеству ядер Core i9-13900K, отличающийся приростом однопоточной производительности вплоть до 12 % и значительным увеличением многопоточной производительности, может на равных бороться с конкурентами из стана AMD, основанными на микроархитектуре Zen 4.