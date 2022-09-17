Возможности новинки впечатляют.

В то время как рядовые пользователи ожидают официального дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, некоторые энтузиасты, в распоряжении которых новинки оказались чуть ранее, продолжают свой нелёгкий труд по изучению возможностей новых моделей: так, «сетевой детектив» под ником HXL опубликовал результаты тестов флагманского CPU «красной команды» в бенчмарке Blender.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно представленным данным, топовый настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, получивший в своё распоряжение 16 ядер/32 потока, смог заполучить 607.7 балла, что помогло ему оторваться от соперника в лице «премиального» Intel Core i9-12900KS, наделённого 16 ядрами/24 потоками, на 61.2 %, а также практически поравняться с HEDT-моделью Ryzen Threadripper 3960X (-6.6 %), имеющей целых 24 ядра/48 потоков, хоть и с микроархитектурой Zen 2.

Если же сравнить возможности Ryzen 9 7950X с показателями его предшественника, Ryzen 9 5950X, можно отметить, что представитель микроархитектуры Zen 4 без проблем справляется с моделью на базе Zen 3, оказавшись впереди на 36.6 %.

Источник изображений: Twitter, HXL

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Стоит напомнить, что на полках магазинов AMD Ryzen 9 7950X появится уже 27 сентября, а его рекомендованная стоимость составит $699.