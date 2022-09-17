Компания отказывается от сотрудничества с NVIDIA.

Похоже, NVIDIA теряет одного из своих преданных партнёров в преддверии дебюта игровых графических адаптеров серии GeForce RTX 40: как сообщает ресурс Wccftech, ссылаясь на целый ряд источников, EVGA более не собирается выпускать видеоадаптеры «зелёной команды».

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Сообщается, что решение разорвать партнёрские отношения с NVIDIA, длившиеся не один десяток лет и берущие своё начало ещё в эру видеокарт GeForce MX 440, руководство EVGA приняло ещё несколько месяцев назад, однако сделать публичное заявление представители компании решили только сейчас.

При этом официальные причины, побудившие EVGA сделать столь решительный шаг, весьма размыты: так, генеральный директор компании Эндрю Хан (Andrew Han) говорит об испорченных отношениях с NVIDIA как об основном факторе отказа от производства видеокарт «зелёной команды», добавляя, что специалисты EVGA уже готовили к выпуску графические адаптеры GeForce RTX 4090 FTW3, однако теперь о производстве новинок не может быть и речи.

Впрочем, у ресурса Jon Peddie Research более подробная информация на этот счёт: отмечается, что за последние годы сложность разработки графических адаптеров выросла в разы, что побудило NVIDIA вкладывать значительные средства в процессы исследования и разработки, однако для партнёров компании выгода от сотрудничества с «зелёной командой» таяла на глазах — на фоне роста производственных затрат и возросших расходов на исследования маржа для AIB-партнёров только снижалась, в результате чего для EVGA, имеющей внушительный штат специалистов, партнёрство с NVIDIA обходилось достаточно дорого, но с течением времени и партнёрские отношения сошли на нет, а на смену им пришли товарно-рыночные, предполагающие отсутствие сотрудничества в ключевых решениях, что, похоже, и стало «последней каплей».

EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING

Источник изображения: EVGA

В качестве примера приводится решение NVIDIA распродавать свои графические адаптеры GeForce RTX 3090 Ti по заниженной цене без оповещения своих партнёров, в результате чего EVGA пришлось продавать свои модели RTX 3090 Ti себе в убыток.

При этом EVGA пока что не собирается сотрудничать с конкурентами NVIDIA в лице Intel и AMD, полностью прекращая выпуск видеокарт, однако текущие обладатели видеокарт компании могут не беспокоиться — производитель заявляет, что будет полностью соблюдать свои гарантийные обязательства.

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Несомненно, утрата крупного делового партнёра может иметь негативные последствия для NVIDIA в ближайшем будущем, однако на покинутые EVGA рынки, несомненно, придут другие компании, которые попытаются переманить в свой стан новых потенциальных покупателей своей продукции.