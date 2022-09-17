Похоже, до дебюта новинок осталось не так уж и много времени.

Маркетологи Intel продолжают работать над рекламной кампанией, направленной на «подогрев» интереса компьютерной общественности к своим предстоящим новинкам, а именно игровым видеоадаптерам Arc A-серии: как сообщает ресурс VideoCardz, сегодня представители «синей команды» решили поведать о разгонном потенциале будущих моделей на примере видеокарты Arc A750 и показали топовую Arc A770 «в разрезе».

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Для своих опытов специалист Intel использовал фирменное ПО Arc Control, благодаря которому смог повысить предел по мощности GPU со 185 до 228 Вт, а также скорректировать кривую напряжения/частоты — результатом его стараний стало повышение частоты графического процессора до впечатляющего значения в 2719 МГц в процессе тестирования в Hitman 3. При этом температура GPU и чипов памяти со штатным воздушным охлаждением не превысила значений в 81 и 88 °C соответственно.

Не забыли представители Intel и о любителях разобрать видеокарты «до винтика», показав флагманскую Arc A770 в исполнении Limited Edition в разобранном виде: сообщается, что топовая модель имеет производительную систему охлаждения, оснащённую парой осевых вентиляторов, а также радиатором с алюминиевыми рёбрами, медными тепловыми трубками и испарительной камерой с медным основанием, благодаря чему уровень шума не превышает значения в 39 дБА при стандартных оборотах вентиляторов.

Взглянув на представленное ниже изображение, на печатной плате можно увидеть графический процессор ACM-G10, окружённый чипами памяти типа GDDR6, три разъёма DisplayPort 2.0 и один порт HDMI 2.1, ответственные за вывод изображения, пару разъёмов дополнительного питания, а также наличие шести фаз VRM.

Кроме того, видеоадаптер Arc A770 Limited Edition может похвастаться красочной RGB-подсветкой, разделённой на несколько областей, которой можно управлять непосредственно при помощи ПО Arc Control.

Источник изображений: Intel

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Остаётся надеяться, что Intel выпустит свои «многострадальные» видеокарты Arc A-серии уже в ближайшие несколько недель, чтобы успеть до выхода графических адаптеров следующих поколений от конкурирующих сторон в лице AMD и NVIDIA.