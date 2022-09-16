Впрочем, в однопотоке ситуация противоположная.

В преддверии падения запрета на публикацию обзоров, приоткрывающих завесу тайны над возможностями настольных процессоров AMD Ryzen 7000, результаты тестирования предстоящих новинок продолжают появляться в том или ином бенчмарке: так, благодаря боту BenchLeaks стало известно о достижениях предтоповой модели «красной команды» в тестовом пакете Geekbench 5.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Исходя из представленных записей, настольный процессор AMD Ryzen 9 7900X, имеющий в своём распоряжении 12 ядер/24 потока и функционирующий на частотах 4.7/~5.6 ГГц в базовом/максимальном режимах, в дуэте с материнской платой X670E AORUS MASTER производства Gigabyte в однопоточном подтесте смог набрать 2167 баллов, обогнав своего соперника в лице Intel Core i7-13700K, наделённого 16 ядрами/24 потоками с частотной формулой 3.4/5.3 ГГц, на 4.7 %, однако в многопоточной дисциплине заполучил лишь 18622 очка, отстав от своего оппонента на 6.0 %.

Источник изображения: Geekbench 5

Впрочем, на фоне предшественника предстоящая новинка выглядит весьма впечатляюще: так, в однопотоке представитель семейства Zen 4 обходит модель на базе Zen 3 в лице Ryzen 9 5900X в среднем на 29.8 %, а в многопотоке опережает на 33.5 %.

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Стоит напомнить, что AMD Ryzen 9 7900X должен появиться в продаже уже через несколько дней, а именно 27 сентября, с рекомендованной стоимостью, равной $549.