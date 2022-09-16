Изменения коснутся лишь мобильного сегмента.

Похоже, целая процессорная эпоха Intel, берущая своё начало с девяностых годов прошлого века, теперь канет в лету как минимум в мобильном сегменте: согласно информации, опубликованной на официальном сайте «синей команды», компания отправляет на «пенсию» бренды «Pentium» и «Celeron», на смену которым придут продукты под маркой «Intel Processor».

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Источник изображения: Intel

Сообщается, что изменения вступят в силу начиная с 2023 года и только для новых линеек мобильных устройств, причём наряду с новой маркой Intel Processor компания будет развивать и бренды Intel vPro, Intel Core и Intel Evo.

Отмечается, что данные нововведения должны помочь Intel упорядочить ассортимент своей продукции в целях лучшего взаимодействия компании с клиентами и упрощения процесса покупки.

При этом под новым брендом Intel Processor будет выпускаться сразу несколько семейств процессоров компании, и как «синяя команда» решит вопрос с именованием продуктов, основанных на разных микроархитектурах и относящихся к разным сегментам, пока не совсем ясно.

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Что касается именования десктопных моделей процессоров, то, похоже, семейства Pentium и Celeron в настольном сегменте в обозримом будущем никуда не исчезнут, по крайней мере, в заметке Intel об этом ничего не говорится.