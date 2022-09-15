Новый раунд борьбы за «место под солнцем».

В преддверии неумолимо приближающегося анонса игровых видеокарт AMD Radeon RX 7000 и NVIDIA GeForce RTX 40 информаторы продолжают радовать широкую компьютерную общественность, приоткрывая завесу тайны над техническими характеристиками предстоящих новинок: так, энтузиаст, известный по YouTube-каналу Moore's Law Is Dead, опубликовал новое видео, в котором в том числе рассказал о некоторых фактах, касающихся новых моделей.

реклама

Источник изображения: VideoCardz, AMD

Согласно данным инсайдера, при разработке графических адаптеров Radeon RX 7000 специалисты AMD не гнались за лаврами «самой быстрой видеокарты в мире», в первую очередь направив свои усилия в сторону энергоэффективности будущих новинок, в результате чего в разрезе энергопотребления флагманская AMD Radeon RX 7900 XT даст фору даже предтоповой GeForce RTX 4090, потребляя не более 450 Вт в случае самых производительных моделей, в то время как варианты в референсном исполнении запросят около 350-375 Вт, что на фоне потребностей RTX 4090, достигающих значений в 450 и 660 Вт для стандартных и разогнанных моделей соответственно, выглядит весьма неплохо.

Кроме того, стоит учитывать, что подобные «аппетиты» GeForce RTX 4090 станут причиной и её «горячего нрава», в результате чего производители будут вынуждены использовать достаточно дорогие решения для её охлаждения, в том числе СЖО, в то время как Radeon RX 7900 XT, судя по всему, может обойтись и обычным воздушным охлаждением, что повлияет и на её конечную стоимость.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По мнению информатора, высокий уровень энергоэффективности и более низкая стоимость могут стать «козырями» для AMD, в то время как продукты NVIDIA завоюют славу горячих и шумных.