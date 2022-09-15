Дебют новинок уже не за горами.

Предвосхищая официальное поступление в продажу настольных процессоров AMD Ryzen 7000 и материнских плат на базе наборов системной логики X670E/X670, ряд европейских ритейлеров продолжает пополнять свой ассортимент новыми продуктами: так, известный «сетевой детектив» momomo_us опубликовал пару скриншотов, иллюстрирующих ценники предстоящих новинок в двух онлайн-магазинах.

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X670E Taichi Carrara

Источник изображения: ASRock

Исходя из представленных изображений, в прайс-листах британского и одного из европейских магазинов нашлось место сразу для нескольких моделей системных плат от ASRock, основанных на чипсете X670E: самой дорогой в данном списке оказалась материнская плата X670E Taichi Carrara, оценённая в £647 и €693, почти вплотную за ней следует X670E Taichi, предлагающаяся за £617 и €661, более доступную X670E Steel Legend можно предзаказать за £385 и €412, за X670E Pro RS просят £348 и €373, а стоимость наиболее дешёвой X670E PG Lightning составляет £312 и €334 соответственно. Необходимо отметить, что цены приведены с учётом НДС.

Источник изображений: Twitter, momomo_us

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Стоит напомнить, что официально продажи материнских плат на основе чипсетов X670E/X670 стартуют совместно с десктопными процессорами Ryzen 7000 уже в конце текущего месяца, а именно 27 сентября.