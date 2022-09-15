Судя по всему, на дебют новинок можно ожидать только после продажи видеокарт текущего поколения.

Похоже, достаточно большие складские запасы видеокарт текущего поколения, относящихся к серии GeForce RTX 30, не позволяют NVIDIA дать старт продажам новых моделей GeForce RTX 40, по крайней мере, об этом пишет ресурс TweakTown, опираясь на свои собственные источники.

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Источник изображения: Wccftech

Сообщается, что видеоадаптеры NVIDIA GeForce RTX 40 уже несколько недель накапливаются на складах, ожидая своего часа, в то время как NVIDIA и её партнёры лихорадочно распродают запасы графических адаптеров GeForce RTX 30, которых, судя по всему, осталось ещё достаточное количество, в результате чего дебют GeForce RTX 4090 и RTX 4080 пока задерживается.

Отмечается, что летом ряд китайских поставщиков сигнализировал о появлении первых моделей GeForce RTX 40 в продаже уже в конце августа, однако спустя несколько недель появились слухи о затоваривании складов графическими адаптерами GeForce RTX 30 и недовольством ряда партнёров NVIDIA ввиду данного факта, что, судя по всему, и стало причиной переноса дебюта новых видеокарт вкупе со снижением стоимости ряда моделей текущего поколения.

Исходя из имеющихся данных, «сердцем» видеоадаптера NVIDIA GeForce RTX 4090 станет графический чип AD102-300, оснащённый 16384 ядрами CUDA и способный функционировать на максимальной частоте в 2520 МГц. Кроме того, игровая видеокарта обзаведётся 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой 21 ГГц.

Что касается GeForce RTX 4080, то, как сообщают инсайдеры, новинка будет выпускаться в двух модификациях: основой более производительного варианта станет GPU AD103-300 с 9728 ядрами CUDA и частотой 2505 МГц в boost-режиме, в то время как более доступная модель получит чип AD104-400, наделённый 7680 FP32-ядрами и работающий на максимальной частоте 2610 МГц. Кроме того, объём видеобуфера для двух вариаций также будет различаться — первая обзаведётся 16 Гбайт памяти GDDR6X (23 ГГц), а вторая сможет похвастаться лишь 12 Гбайт видеопамяти того же типа, но с пониженным до 21 ГГц значением эффективной частоты.

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Ожидается, что больше информации касательно характеристик и дат появления игровых видеокарт серии GeForce RTX 40 представители NVIDIA поведают уже через несколько дней, а именно 20 сентября.