Компания имеет в своём распоряжении несколько тысяч накопителей для изучения.

Споры о том, являются ли твердотельные накопители надёжными устройствами для хранения данных, если сравнивать их со сроком службы старых добрых жёстких дисков, разгорались ещё на заре появления SSD-дисков и с тех пор продолжают то и дело вспыхивать в беседах энтузиастов, поэтому исследование специалистов компании Backblaze, занимающейся вопросами хранения данных, придётся как нельзя кстати, внеся некоторую ясность в данный вопрос.

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Источник изображения: Pixabay

Как сообщает ресурс Tom's Hardware, новый отчёт Backblaze основывается на наблюдениях за отказоустойчивостью твердотельных накопителей, начиная с 2018 года — именно в этот период компании удалось накопить достаточное количество SSD-дисков для своих исследований, а по состоянию на конец второго квартала 2022 года оно достигло значения в 2558 единиц.

Отмечается, что твердотельные накопители, равно как и жёсткие диски, которые им противостояли, используются компанией в качестве загрузочных, выполняя не только свои прямые обязанности, но также храня ряд данных. Кроме того, для своих исследований специалисты компании выбирали оппонентов со сравнимым возрастом, что делает результаты отчёта ещё более объективными.

В прошлом году Backblaze уже сравнивала частоту отказов SSD и HDD, но не сумела выявить победителя, однако сейчас результаты исследований компании чётко показывают — твердотельные накопители более надёжны по сравнению с жёсткими дисками, что видно на приведенной ниже диаграмме: если в первые несколько лет использования частота отказов оппонентов различалась незначительно, то на пятый год кривая отказов для SSD осталась практически неизменной, в то время как для HDD резко поползла вверх.

Источник изображений: Backblaze

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Подводя итог, специалисты Backblaze отмечают, что в настоящий момент в разрезе показателя надёжности твердотельные накопители выглядят более впечатляюще, нежели HDD, по крайней мере, в качестве загрузочных дисков для серверов компании, а также обещают предоставлять статистику и в последующие периоды.