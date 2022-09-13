Похоже, новинка займёт целых четыре слота.

В преддверии неумолимо надвигающегося анонса игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 разного рода энтузиасты продолжают радовать компьютерную общественность, публикуя свежие изображения предстоящих новинок: на сей раз новыми фото поделился информатор под ником wnxod, сообщает ресурс VideoCardz.

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Изучив представленные изображения упаковки, можно отметить, что дизайн графический адаптер GeForce RTX 4090 GAMING OC производства Gigabyte, похоже, унаследовал у флагмана текущего поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC: новинка наделена массивным радиатором, дополненным тремя вентиляторами, вращающимися в «противоход» друг другу, и, судя по всему, запросит целых четыре слота для своего размещения в системном блоке.

Помимо всего прочего, на коробке видеокарты красуется информация об объёме видеобуфера данной модели и типе применяемых чипов: видеоадаптер снабжается 24 Гбайт памяти типа GDDR6X. Что касается разъёмов, ответственных за вывод изображения, то, судя по всему, новинка обзаведётся одним портом HDMI и тремя DisplayPort.

Источник изображений: Twitter, wnxod

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Стоит напомнить, что, исходя из имеющихся данных, графический адаптер GeForce RTX 4090 будет основан на GPU AD102, имеющем в своём распоряжении 16384 ядра CUDA, и появится в продаже уже в следующем месяце.