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Появилось изображение монструозной GeForce RTX 4090 GAMING OC от Gigabyte
Похоже, новинка займёт целых четыре слота.
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В преддверии неумолимо надвигающегося анонса игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40 разного рода энтузиасты продолжают радовать компьютерную общественность, публикуя свежие изображения предстоящих новинок: на сей раз новыми фото поделился информатор под ником wnxod, сообщает ресурс VideoCardz.

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Изучив представленные изображения упаковки, можно отметить, что дизайн графический адаптер GeForce RTX 4090 GAMING OC производства Gigabyte, похоже, унаследовал у флагмана текущего поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti GAMING OC: новинка наделена массивным радиатором, дополненным тремя вентиляторами, вращающимися в «противоход» друг другу, и, судя по всему, запросит целых четыре слота для своего размещения в системном блоке.

Помимо всего прочего, на коробке видеокарты красуется информация об объёме видеобуфера данной модели и типе применяемых чипов: видеоадаптер снабжается 24 Гбайт памяти типа GDDR6X. Что касается разъёмов, ответственных за вывод изображения, то, судя по всему, новинка обзаведётся одним портом HDMI и тремя DisplayPort.

Источник изображений: Twitter, wnxod

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Стоит напомнить, что, исходя из имеющихся данных, графический адаптер GeForce RTX 4090 будет основан на GPU AD102, имеющем в своём распоряжении 16384 ядра CUDA, и появится в продаже уже в следующем месяце.

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#gigabyte #geforce rtx 4090 #geforce rtx 4090 gaming oc
4
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В сеть попало изображение видеокарты Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
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negativve87
22:36
Видел отзывы про термопрокладки и колхоз с разъемами питания. А че еще с ними не так?
Появились фотографии Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Антон Васильев
22:35
А... сорян, думал вы по теме. Если просто языки почесать, чтож... пустоты не существует как явления. Совершенно. Пространство-время Вселенной существует в любой её точке. Размышлять о пустоте как то б...
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
Vse_putem
22:34
шляпа
Появились фотографии Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
id_1
22:27
Да, судя по всему, дизайн практически идентичен.
Появилось изображение монструозной GeForce RTX 4090 GAMING OC от Gigabyte
lakoros
22:26
Может быть почти тоже самое. гига не часто меняет дизайн кожуха у серии гейминг.
Появилось изображение монструозной GeForce RTX 4090 GAMING OC от Gigabyte
id_1
22:21
Вряд ли, информатор поделился лишь изображением упаковки, на которой и можно заметить GeForce RTX 4090 GAMING OC, в то время как на представленных рендерах, судя по всему, красуется GeForce RTX 3090 T...
Появилось изображение монструозной GeForce RTX 4090 GAMING OC от Gigabyte
Lurker-beta
22:16
Ещё раз. Непонятно почему предельная скорость это скорость света в вакууме, а не в пустоте. Если бы я вам сказал что скорость света в воздухе это предельная величина, вы бы удивились? А почему не удив...
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Anglesmith
22:14
"идеально подходит для организации полётов между европейскими столицами. Например, перелёт из Нью-Йорка в Лондон может занять всего 3 часа". Давай другой пример европейских столиц.
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