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GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
На фоне старших моделей GeForce RTX 40 новинка может продемонстрировать не столь впечатляющий прирост быстродействия.
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В преддверии неумолимо приближающегося анонса игровых видеокарт NVIDIA, принадлежащих к серии GeForce RTX 40, разного рода «утечки» продолжают радовать широкую компьютерную общественность: как сообщает ресурс Wccftech, инсайдер под ником kopite7kimi, известный по ряду точных «предсказаний», опубликовал свежие данные, приоткрывающие завесу тайны над уровнем производительности предстоящей новинки, а также поделился одним нюансом касательно технических характеристик доступных моделей.

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Источник изображения: NVIDIA

Согласно данным информатора, модель, основанная на графическом процессоре AD106, которой, судя по предыдущим «утечкам», станет GeForce RTX 4060, в популярном тестовом пакете 3DMark Time Spy Extreme набирает менее 7000 баллов, что примерно соответствует достижениям GeForce RTX 3070 — не слишком впечатляющий результат на фоне показателей старших представительниц серии GeForce RTX 40.

Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

При сравнении возможностей GeForce RTX 4060 с достижениями её предшественниц в лице GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060 результат не такой плачевный — предстоящая новинка обходит представительниц серии GeForce RTX 30 в среднем на 18 и 69 % соответственно, однако в игровых приложениях, по мнению источника, максимальный отрыв будет достигать лишь значений в 30-40 %.

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Кроме того, инсайдер сообщил ещё об одном не слишком воодушевляющем факте: по словам информатора, графические адаптеры на базе чипов AD106 и AD107, то есть, предположительно, GeForce RTX 4060 и RTX 4050, смогут рассчитывать лишь на 8 линий PCIe, что для владельцев современных систем не покажется чем-то экстраординарным, в то время как обладатели платформ, оснащённых лишь слотами PCIe версии 3.0 и ниже, могут столкнуться с некоторым падением уровня быстродействия.

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#nvidia #geforce rtx 4060
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