Увеличиться могут и ценники материнских плат на базе чипсетов 700-серии.

Как известно, несколько месяцев назад Intel сообщила о повышении ценников на ряд своих продуктов в четвёртом квартале текущего года, что было вполне ожидаемо на фоне удручающих отчётов о доходах, и назначенное время почти пришло, причём увеличение стоимости может коснуться не только процессоров, как упоминалось ранее, но и материнских плат, о чём информирует ресурс Wccftech со ссылкой на данные сайта ITHome.

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Источник изображения: Pixabay

Сообщается, что наряду с ростом цен на будущие процессоры Intel, наиболее «свежими» из которых станут представители семейства Raptor Lake-S, потенциальные покупатели столкнутся и с повышением ценников сопутствующих материнских плат, что может быть связано с подорожанием стоимости разработки чипсетов силами специалистов «синей команды».

Отмечается, что на повышение цен на продукцию Intel, которое, возможно, достигнет значений вплоть до 20 %, могло повлиять не только желание компании поправить своё финансовое положение за счёт клиентов, но и негативные изменения в ряде стран, в том числе рост инфляции.

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Стоит учесть, что официально партнёры Intel ещё не получали каких-либо уведомлений, так или иначе указывающих на увеличение стоимости ряда продуктов компании, однако ожидается, что это произойдёт уже в ближайшем будущем.