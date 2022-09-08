Тягаться с представителем семейства Raptor Lake-S как минимум в представленном бенчмарке новинка не может.

Не так давно анонсированный десктопный процессор AMD Ryzen 7 7700X продолжает появляться в базах данных популярных тестовых пакетов: несколько часов назад новинка продемонстрировала свои возможности во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z, а сейчас, благодаря сообщению Twitter-бота BenchLeaks, стало известно о результатах тестирования модели в Geekbench 5.

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Исходя из представленной информации, настольный процессор AMD Ryzen 7 7700X, наделённый 8 ядрами/16 потоками, работающими на частоте 4.5/~5.55 ГГц в базовом/максимальном режиме, в паре с системной платой ROG CROSSHAIR X670E HERO производства ASUS и модулями оперативной памяти DDR5-6000 в однопоточном состязании смог завоевать 2209 очков, обогнав своего соперника из стана Intel в лице Core i5-13600K, получившего 14 ядер/20 потоков и функционирующего на частотах 3.5/~5.1 ГГц в номинальном/турборежиме, на 15.4 %, однако в многопоточной дисциплине уступив своему оппоненту 10.9 %.

Источник изображения: Geekbench 5

Стоит отметить, что процессор «синей команды» имеет некоторое преимущество в общем количестве ядер, что, судя по всему, и принесло победу в многопотоке, в то время как при сохранении ценовой политики Intel может оказаться примерно на $100 дешевле Ryzen 7 7700X, оценённого в $399.

В противостоянии же соответствующих моделей AMD двух поколений, а именно Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 5800X, представитель микроархитектуры Zen 4 в однопоточном/многопоточном подтестах был производительнее своего предшественника в среднем на 32.4/40.1 %.

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Что касается появления недавно представленных моделей AMD на полках магазинов, то, согласно официальным данным, сие событие должно состояться 27 сентября.