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NVIDIA может готовить более дешёвый вариант GeForce RTX 3060 с меньшим объёмом памяти
Кроме того, обновлению могут подлежать и GeForce RTX 3060 Ti вкупе с RTX 3070 Ti.
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В преддверии скорого дебюта игровых видеокарт серии GeForce RTX 40 компания NVIDIA старается как можно быстрее опустошить свои складские запасы GPU текущего поколения, на что намекает факт снижения стоимости ряда топовых продуктов, а также откровения энтузиаста под ником MEGAsizeGPU, который предрекает расширение ассортимента «зелёной команды».

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Источник изображения: NVIDIA

Как сообщает ресурс VideoCardz, информатор упоминает о трёх новых вариациях уже известных моделей, однако наибольший интерес для бережливых геймеров будет представлять обновлённая GeForce RTX 3060: утверждается, что объём видеобуфера предстоящей новинки уменьшится на целых 4 Гбайт по сравнению со «стандартной соплеменницей», составив вполне подходящие для видеокарты данного класса 8 Гбайт, что, естественно, положительным образом повлияет и на конечную стоимость модели.

Источник изображения: Twitter, MEGAsizeGPU

К сожалению, уменьшение объёма видеопамяти скажется и на ширине шины, «ужавшейся» до 128 бит, что приведёт к снижению значения пропускной способности памяти до 240 Гбайт/c.

Кроме доступной модели NVIDIA может готовить и более дорогой вариант GeForce RTX 3060 Ti, который может получить память типа GDDR6X (взамен GDDR6), характеризующуюся более высокими значениями эффективной частоты вкупе с возросшими показателями пропускной способности и энергопотребления.

При этом GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti будут базироваться на вполне привычных чипах GA106 и GA104 соответственно, в то время как обновлённая RTX 3070 Ti может получить топовый GPU GA102, что может стать причиной возросшего уровня энергопотребления.

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К сожалению, информации о появлении обновлённых моделей в продаже и их рекомендованной стоимости пока не имеется.

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