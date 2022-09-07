Похоже, NVIDIA продолжает кампанию по разгрузке складских запасов своих моделей серии GeForce RTX 30 верхнего ценового сегмента, наряду со снижением их стоимости предлагая дополнительный подарок в виде игры Spider-Man Remastered, сообщает ресурс VideoCardz.
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Согласно информации, опубликованной на официальном сайте NVIDIA, счастливые покупатели игровых видеокарт GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti, RTX 3090 и RTX 3090 Ti в мобильном и десктопном исполнении, а также приобретатели готовых систем с указанными выше моделями, могут рассчитывать на подарок в виде кода на скачивание игры Spider-Man Remastered в Steam. Необходимо отметить, что поставщики продукции должны быть авторизованными партнёрами NVIDIA.
Сообщается, что данное предложение действует начиная с сегодняшнего дня, то есть с 7 сентября, а закончится 12 октября текущего года, причём акционные коды можно будет активировать до 14 ноября 2022 года.
К сожалению, без «ложки дёгтя» тоже не обошлось: данная акция не распространяется на участников из России и Китая, а также ряда других стран.
Источник изображений: NVIDIA
Стоит напомнить, что ранее специалисты NVIDIA изучили возможности нескольких моделей своих видеокарт в Spider-Man Remastered при разрешении 4K с максимальными настройками качества графики с задействованием технологии трассировки лучей и DLSS в режиме «Perfomance»: даже GeForce RTX 2060 смогла обеспечить комфортный показатель средней кадровой частоты, превышающий 60 к/с.