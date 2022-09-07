Некоторым геймерам придётся искать другие пути, чтобы заполучить желанную игру.

Похоже, NVIDIA продолжает кампанию по разгрузке складских запасов своих моделей серии GeForce RTX 30 верхнего ценового сегмента, наряду со снижением их стоимости предлагая дополнительный подарок в виде игры Spider-Man Remastered, сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно информации, опубликованной на официальном сайте NVIDIA, счастливые покупатели игровых видеокарт GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti, RTX 3090 и RTX 3090 Ti в мобильном и десктопном исполнении, а также приобретатели готовых систем с указанными выше моделями, могут рассчитывать на подарок в виде кода на скачивание игры Spider-Man Remastered в Steam. Необходимо отметить, что поставщики продукции должны быть авторизованными партнёрами NVIDIA.

Сообщается, что данное предложение действует начиная с сегодняшнего дня, то есть с 7 сентября, а закончится 12 октября текущего года, причём акционные коды можно будет активировать до 14 ноября 2022 года.

К сожалению, без «ложки дёгтя» тоже не обошлось: данная акция не распространяется на участников из России и Китая, а также ряда других стран.

Источник изображений: NVIDIA

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Стоит напомнить, что ранее специалисты NVIDIA изучили возможности нескольких моделей своих видеокарт в Spider-Man Remastered при разрешении 4K с максимальными настройками качества графики с задействованием технологии трассировки лучей и DLSS в режиме «Perfomance»: даже GeForce RTX 2060 смогла обеспечить комфортный показатель средней кадровой частоты, превышающий 60 к/с.