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Бюджетный процессор для геймера — Ryzen 3 4100 и Ryzen 5 4500 против Core i3-12100 в тесте TH
Стеснённые в финансах геймеры тоже смогут насладиться игровым процессом ряда популярных игр.
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Несмотря на то, что настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000, сулящие ощутимый прирост производительности в ряде игровых приложений, а также их соперники в лице моделей Intel Core 13-го поколения, демонстрирующие высокий уровень быстродействия в ряде тестов, ожидаются в продаже уже через несколько недель, дебют новинок обоих лагерей может быть не слишком интересен нетребовательным геймерам, стеснённым в финансах, учитывая завышенные цены на старте продаж, поэтому результаты тестов бюджетных моделей, опубликованные на страницах ресурса Tom's Hardware, могут быть как нельзя кстати.

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Источник изображения: Pixabay

Для своих изысканий специалисты вооружились настольными процессорами AMD Ryzen 3 4100, имеющим в своём распоряжении 4 ядра/8 потоков, способных работать на частотах 3.8/4.0 ГГц в базовом/максимальном режиме, а также 4 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, и Ryzen 5 4500 с 6 ядрами/12 потоками и частотной формулой 3.6/4.1 ГГц вкупе с 8 Мбайт L3-кэша — обе модели основаны на старой доброй микроархитектуре Zen 2 и отличаются монолитной структурой, а их уровень TDP составляет 65 Вт.

В соперники же CPU «красной команды» был выбран один представитель семейства Alder Lake-S сразу в двух вариациях: Core i3-12100, наделённый 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и 4 E-ядрами/8 потоками, функционирующими на частоте 3.3/4.3 ГГц, и оценённый в $122, противостоит Ryzen 5 4500 с рекомендованной стоимостью в $129, а Core i3-12100F, отличающийся от своего «собрата» деактивированной графической подсистемой и ценником в $99, борется с Ryzen 3 4100.

Кроме того, для тестов моделей AMD использовалась материнская плата на базе набора системной логики X570 и модули оперативной памяти DDR4-3200 для исследования возможностей CPU в стоке и DDR4-3800 при активации PBO, а для Core i3-12100 применялась системная плата на основе чипсета Z690 и модули ОЗУ, работавшие в режимах DDR4-3200 и DDR4-3600. Помимо этого, в играх была задействована видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090.

Исходя из представленных результатов, в разрезе показателя среднего fps, основанного на тестах в ряде игровых приложений, AMD Ryzen 3 4100 и Ryzen 5 4500 даже с активной функцией PBO оказались далеко позади Core i3-12100 даже в паре с DDR4-3200, который по показателю средней кадровой частоты в разрешении 1080p обогнал своих соперников на 44.2 и 24.6 %, а в 1440p оказавшись быстрее на 35.6 и 18.5 %.

Переходя к прикладным приложениям и тестовым пакетам, задействующим многопоточную нагрузку, можно отметить, что в среднем Core i3-12100 вновь превосходит Ryzen 3 4100, оказываясь впереди на 39.8 %, в то время как дополнительные ядра/потоки дали преимущество Ryzen 5 4500, с активной PBO вырвавшегося вперёд в среднем на 4.8 % по сравнению с моделью Intel и добившегося наибольшего отрыва в Cinebench R23 и HandBrake.

Что касается уровня быстродействия в однопотоке, то Core i3-12100, основанный на более свежей микроархитектуре, был производительнее Ryzen 3 4100 и Ryzen 5 4500 в среднем на 44.2 и 33.8 %.

Источник изображений: Tom's Hardware

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Подводя итог, специалисты ресурса отмечают, что Ryzen 3 4100 выглядит бессмысленным для покупки, в то время как Ryzen 5 4500 может представлять интерес для некоторых задач или в качестве обновления для устаревшей системы, что, впрочем, тоже не слишком целесообразно, учитывая, что Ryzen 5 5500 на базе Zen 3 можно найти лишь на $15 дороже, в то время как Core i3-12100/F является бесспорным лидером в бюджетном сегменте, позволяя геймерам вложить сэкономленные деньги в более производительную видеокарту и предоставляя поддержку интерфейса PCIe 5.0, а также модулей оперативной памяти DDR5 вкупе с DDR4.

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#amd #intel #core i3-12100 #ryzen 3 4100 #ryzen 5 4500
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