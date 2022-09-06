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Core i9-13900K в паре с DDR5-6400 обогнал Ryzen 9 7950X в тесте Geekbench 5
Новый виток борьбы двух флагманов за «место под солнцем».
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Пока компьютерное сообщество с нетерпением ожидает скорого появления в продаже настольных процессоров Intel Core 13-го поколения и AMD серии Ryzen 7000, обладатели образцов предстоящих новинок продолжают свою работу по изучению уровня быстродействия новых моделей: так, энтузиаст под ником OneRaichu поделился результатами тестов флагманского представителя Raptor Lake-S в известном в компьютерных кругах бенчмарке Geekbench 5.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из имеющихся данных, флагман новой линейки в лице Intel Core i9-13900K, получивший в своё распоряжение 24 ядра/32 потока и функционировавший на частотах 3.0/~5.8 ГГц в базовом/максимальном режимах, в дуэте с материнской платой ASRock Z690 Taichi Razer Edition и модулями оперативной памяти DDR5-6400 в однопоточном и многопоточном подтестах смог добиться показателей в 2297 и 26605 баллов соответственно, обогнав не так давно протестированный AMD Ryzen 9 7950X, наделённый 16 ядрами/32 потоками с частотной формулой 4.5/~5.7 ГГц, на 3.6 и 9.1 %.

Источник изображений: Geekbench 5

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Стоит учесть, что в паре с моделью AMD трудились модули оперативной памяти, характеризующиеся более скромным значением эффективной частоты, равным 6000 МГц, что, впрочем, по словам представителей «красной команды», является наиболее эффективным режимом работы памяти для процессоров Ryzen 7000.

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#amd #intel #core i9-13900k #ryzen 9 7950x
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