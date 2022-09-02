Однако в разрезе показателя энергопотребления модель «красной команды» выглядела лучше.

Пока рядовые пользователи с замиранием сердца ждут официального появления настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 в продаже, некоторые энтузиасты, тем или иным способом раздобывшие образцы будущих новинок, продолжают свои исследования: так, специалист, известный под ником OneRaichu, опубликовал результаты своих стараний при тестировании флагманской модели «красной команды» в бенчмарке Cinebench R23.

реклама

Источник изображения: Twitter, HD Tecnologia

Согласно представленным данным, топовый настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X (ES), обладающий 16 ядрами/32 потоками и охлаждаемый СЖО, снабжённой 360-мм радиатором, в многопоточном состязании смог завоевать 37452 балла, что не помогло ему обогнать своего конкурента из стана Intel в лице Core i9-13900K c 24 ядрами/32 потоками «на борту», оказавшегося быстрее модели «красной команды» на 8.5 %.

Впрочем, «аппетиты» представителя семейства Rocket Lake-S были значительно выше уровня энергопотребления оппонента: если процессор от AMD запросил 240 Вт, то для модели Intel потребовалось целых 340-350 Вт.

Источник изображений: Twitter, OneRaichu

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что в тестах были задействованы инженерные образцы процессоров Intel и AMD, в то время как от моделей CPU, которые поступят в продажу уже через несколько недель, можно ожидать несколько иного уровня производительности.