Пока рядовые пользователи с замиранием сердца ждут официального появления настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 в продаже, некоторые энтузиасты, тем или иным способом раздобывшие образцы будущих новинок, продолжают свои исследования: так, специалист, известный под ником OneRaichu, опубликовал результаты своих стараний при тестировании флагманской модели «красной команды» в бенчмарке Cinebench R23.
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Источник изображения: Twitter, HD Tecnologia
Согласно представленным данным, топовый настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X (ES), обладающий 16 ядрами/32 потоками и охлаждаемый СЖО, снабжённой 360-мм радиатором, в многопоточном состязании смог завоевать 37452 балла, что не помогло ему обогнать своего конкурента из стана Intel в лице Core i9-13900K c 24 ядрами/32 потоками «на борту», оказавшегося быстрее модели «красной команды» на 8.5 %.
Впрочем, «аппетиты» представителя семейства Rocket Lake-S были значительно выше уровня энергопотребления оппонента: если процессор от AMD запросил 240 Вт, то для модели Intel потребовалось целых 340-350 Вт.
Источник изображений: Twitter, OneRaichu
Стоит отметить, что в тестах были задействованы инженерные образцы процессоров Intel и AMD, в то время как от моделей CPU, которые поступят в продажу уже через несколько недель, можно ожидать несколько иного уровня производительности.