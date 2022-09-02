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Настольные процессоры AMD Ryzen 7000X3D в играх будут на 15-30 % быстрее Ryzen 7000 — инсайд
Новинки должны дебютировать в начале следующего года.
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Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000, разного рода инсайдеры продолжают свой нелёгкий труд, делясь всё новой информацией касательно предстоящих новинок: так, энтузиаст YouTube-канала RedGamingTech опубликовал достаточно интересные данные, иллюстрирующие уровень производительности будущих моделей «красной команды».

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Источник изображения: AMD

Как утверждает инсайдер, ссылаясь на свой собственный источник, десктопные процессоры AMD серии Ryzen 7000X3D, снабжённые увеличенным объёмом кэш-памяти благодаря задействованию технологии 3D V-Cache, смогут предложить ощутимо более высокий уровень быстродействия в игровых приложениях по сравнению со своими «стандартными соплеменниками»: так, Ryzen 7 7800X3D сможет похвастаться приростом производительности в среднем на 15 %, Ryzen 9 7900X3D будет быстрее на 20 %, а флагманский Ryzen 9 7950X3D окажется впереди в среднем на 30 %.

Кроме того, источник сообщает о некотором понижении тактовых частот для представителей серии Ryzen 7000X3D по сравнению с моделями, лишёнными кэш-памяти 3D V-Cache, которое может достигнуть значений в 100-200 МГц, однако спецификации не являются финальными.

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Стоит напомнить, что, согласно инсайдерской информации, запуск десктопных процессоров AMD Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D состоится в рамках международного мероприятия CES 2023, запланированного на начало января следующего года.

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#amd #ryzen 7000 #ryzen 7000x3d
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