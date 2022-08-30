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3090 за 90 тр в Ситилинке

3090 за 90 тр в Ситилинке

Сегодняшний анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 стал катализатором появления целого ряда сопутствующих продуктов: так, компания Corsair представила на суд широкой компьютерной общественности новые модули оперативной памяти типа DDR5 серий Vengeance, Vengeance RGB и Dominator Platinum RGB.

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Согласно пресс-релизу, опубликованному на страницах ресурса VideoCardz, все представленные модули полностью соответствуют требованиям AMD и смогут достигать предельных скоростных значений в 6000 MT/s, а также обзаведутся технологией AMD EXPO, позволяющей осуществлять быстрый разгон памяти благодаря наличию расширенных профилей для оверклокинга.

Топовые модули оперативной памяти Corsair серии Dominator Platinum RGB будут отличаться специально отобранными чипами, массивным радиатором с системой охлаждения DHX, а также 12 RGB-светодиодами для каждого модуля.

Модели Vengeance RGB получат алюминиевый радиатор, смогут похвастаться строгим внешним видом с преобладанием тёмно-серых тонов, который, впрочем, может стать более праздничным благодаря наличию встроенных RGB-светодиодов.

Источник изображений: VideoCardz, Corsair

Наконец, представители серии Vengeance будут лишены ряда излишеств, присущих старшим «соплеменникам», однако всё же обзаведутся алюминиевыми радиаторами, а их минималистичный дизайн позволит стать частью практически любой системы, не требующей изысков.

При этом максимальный объём, предлагаемый набором, состоящим из двух модулей памяти, составляет 64 Гбайт (2x32 Гбайт) при таймингах CL40, CL36 и CL30, а также значениях напряжения в 1.25 В и 1.40 В, в зависимости от модели.

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Компания сообщает, что новые модули оперативной памяти DDR5 уже доступны для покупки в официальном магазине Corsair и у ряда партнёров производителя.