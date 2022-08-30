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Матплата ASRock серии LiveMixer на базе чипсета B650 для Ryzen 7000 получит весьма необычный дизайн
Вероятно, новинка заинтересует любителей всего необычного.
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Буквально несколько часов назад AMD явила миру свои новые настольные процессоры серии Ryzen 7000 и наборы системной логики 600-й серии, призванные стать основой для материнских плат Socket AM5, а уже сейчас один из пользователей онлайн-ресурса Weibo опубликовал фото, на котором красуется печатная плата одной из новинок.

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Как сообщает сайт VideoCardz, данная материнская плата производства ASRock будет относиться к серии LiveMixer и базироваться на «стандартном» чипсете B650, что, вероятно, повлечёт за собой отсутствие разъёмов с поддержкой интерфейса PCIe версии 5.0 — судя по всему, новинка ограничится одним слотом PCIe 4.0 x16 и парой разъёмов x4, а также обзаведётся как минимум двумя слотами для установки твердотельных накопителей в форм-факторе M.2 и четырьмя разъёмами для модулей оперативной памяти типа DDR5. При этом подсистема питания платы может быть организована по схеме 16+2+1.

Источник изображения: VideoCardz, Weibo

Взглянув на внешний вид печатной платы, можно отметить её достаточно смелый дизайн, сочетающий в себе молодёжные «нотки» с комбинацией белых и жёлтых оттенков на тёмном фоне.

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Ожидается, что первые модели материнских плат, основанные на наборах системной логики B650E и B650, появятся в продаже в октябре.

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#asrock #b650
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