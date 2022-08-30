Новинка обнажила свои чиплеты пред взором публики.

Пока рядовые покупатели с нетерпением ожидают скорого появления настольных процессоров AMD Ryzen 7000 в продаже, некоторые энтузиасты, заполучившие желанные образцы за несколько недель до их официального дебюта, продолжают со всех сторон их изучать: так, специалисты YouTube-канала Gamers Nexus решили посмотреть на внутреннее устройство одной из новинок, не забыв поделиться видеороликом с общественностью, сообщает ресурс Wccftech.

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Для своих изысканий исследователи вооружились настольным процессором Ryzen 9 7950X, сняв с новинки теплораспределительную крышку и убрав всё лишнее: как можно убедиться, флагманская модель состоит из двух CCD-чиплетов, как известно, выпускаемых по 5-нм технологическому процессу, и одного чипа ввода-вывода, производимого по 6-нм нормам.

Не менее интересен факт покрытия чиплетов CCD слоем позолоты, что вкупе с термоинтерфейсом из жидкого металла позволяет лучше отводить тепло от кристаллов, из которых состоит процессор, на теплораспределительную крышку. Кроме того, использование покрытия из золота, по словам известного оверклокера Der8auer, упрощает процесс пайки при производстве CPU.

Источник изображений: YouTube, Gamers Nexus

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Отмечается, что процесс скальпирования новых процессоров AMD будет сопряжён с некоторыми трудностями: теплораспределительная крышка, именуемая также «осьминог», слишком близко расположила свои «щупальца» к массивам конденсаторов, часть из которых, как можно заметить, и вовсе находится снаружи, поэтому для её извлечения понадобится «зоркий глаз» и «железная хватка».