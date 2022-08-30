Похоже, компания учла свои прошлые промахи.

В рамках мероприятия, посвящённого презентации настольных процессоров серии Ryzen 7000, представители AMD поспешили успокоить потенциальных покупателей, скептически относящихся к периоду старта продаж и, возможно, уже имевших опыт судорожного поиска желанных новинок по всем доступным магазинам: по словам представителей компании, которые приводит ресурс AnandTech, объёмы продукции на начальном этапе продаж будут высоки.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Ожидается, что специалисты AMD учли недочёты, имевшие место при прошлых запусках продуктов, в том числе процессоров серии Ryzen 5000, количество которых было явно недостаточным, на что повлияла нехватка чипов и подложек, и постараются не допустить подобного развития событий во время дебюта моделей Ryzen 7000.

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Исходя из имеющихся данных, официальные продажи первых представителей семейства Raphael стартуют уже 27 сентября — именно в этот день дебютируют четыре новых модели серии Ryzen 7000, а именно флагманский Ryzen 9 7950X, предтоповый Ryzen 9 7900X, а также более доступные Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X.