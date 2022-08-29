Ряд требовательных геймеров может обойти новинку стороной.

Как известно, через несколько недель NVIDIA намерена явить компьютерному миру своё новое поколение игровых графических адаптеров серии GeForce RTX 40, поэтому немудрено, что разного рода инсайдеры уже имеют в своём распоряжении некоторую информацию касательно технических характеристик будущих новинок: на сей раз поведать новые подробности, приоткрывающие завесу тайны над возможными спецификациями и уровнем производительности моделей «зелёной команды», решил известный энтузиаст под ником kopite7kimi.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из данных инсайдера, инженеры NVIDIA обдумывают, какими характеристиками наделить игровую видеокарту GeForce RTX 4070: один из вариантов достаточно неплох и предполагает наличие у новинки 7680 ядер CUDA и 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся значением эффективной частоты в 21 ГГц, в то время как реализация второго подразумевает оснащение модели всего 7168 FP32-ядрами и 10 Гбайт памяти GDDR6X с аналогичным показателем эффективной частоты.

Источник изображения: Twitter, kopite7kimi

Естественно, подобный «даунгрейд» не мог не сказаться и на уровне производительности видеоадаптера: если в первом случае GeForce RTX 4070 в популярном тестовом пакете Time Spy Extreme от 3DMark будет набирать около 11000 баллов, то во втором получит на 1000 очков меньше, в результате чего её преимущество над предшественницей в лице RTX 3070 составит около 50 %, в то время как более «продвинутая» модель оказывается быстрее на 65 %.

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Стоит отметить, что данные, опубликованные инсайдером, не являются официальными и не отражают финальных спецификаций, поэтому в ближайшем будущем информация о технических характеристиках видеокарт серии GeForce RTX 40 вновь может быть обновлена.