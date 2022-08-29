Как известно, через несколько недель NVIDIA намерена явить компьютерному миру своё новое поколение игровых графических адаптеров серии GeForce RTX 40, поэтому немудрено, что разного рода инсайдеры уже имеют в своём распоряжении некоторую информацию касательно технических характеристик будущих новинок: на сей раз поведать новые подробности, приоткрывающие завесу тайны над возможными спецификациями и уровнем производительности моделей «зелёной команды», решил известный энтузиаст под ником kopite7kimi.
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Источник изображения: Wccftech
Исходя из данных инсайдера, инженеры NVIDIA обдумывают, какими характеристиками наделить игровую видеокарту GeForce RTX 4070: один из вариантов достаточно неплох и предполагает наличие у новинки 7680 ядер CUDA и 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся значением эффективной частоты в 21 ГГц, в то время как реализация второго подразумевает оснащение модели всего 7168 FP32-ядрами и 10 Гбайт памяти GDDR6X с аналогичным показателем эффективной частоты.
Источник изображения: Twitter, kopite7kimi
Естественно, подобный «даунгрейд» не мог не сказаться и на уровне производительности видеоадаптера: если в первом случае GeForce RTX 4070 в популярном тестовом пакете Time Spy Extreme от 3DMark будет набирать около 11000 баллов, то во втором получит на 1000 очков меньше, в результате чего её преимущество над предшественницей в лице RTX 3070 составит около 50 %, в то время как более «продвинутая» модель оказывается быстрее на 65 %.
Стоит отметить, что данные, опубликованные инсайдером, не являются официальными и не отражают финальных спецификаций, поэтому в ближайшем будущем информация о технических характеристиках видеокарт серии GeForce RTX 40 вновь может быть обновлена.