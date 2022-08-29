Впрочем, на фоне предшественника новая модель выглядит весьма неплохо.

На фоне неумолимо приближающегося анонса настольных процессоров AMD Ryzen 7000 обладатели инженерных образцов предстоящих новинок продолжают делиться с компьютерной общественностью результатами свои изысканий: так, специалист под ником OneRaichu опубликовал информацию, приоткрывающую завесу тайны над уровнем производительности одной из моделей во встроенном бенчмарке утилиты CPU-Z.

реклама

Источник изображения: VideoCardz, AMD

Исходя из представленных данных, инженерный образец настольного процессора AMD Ryzen 9 7950X, имеющего в своём распоряжении 16 ядер/32 потока, в многопоточном тесте CPU-Z смог набрать 15645 очков, что не выглядит впечатляющим достижением на фоне возможностей Core i9-13900K (ES), наделённого 24 ядрами/32 потоками, в среднем превосходящего своего конкурента на 12 %.

Источник изображения: Twitter, OneRaichu

Если же сравнить результаты тестирования представителя архитектуры Zen 4 с его предшественником в лице Ryzen 9 5950X (Zen 3), то превосходство новой модели весьма велико и достигает значения в 27 %.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит отметить, что «замеры» производились с использованием инженерных образцов, отличающихся от финальных моделей несколько пониженными показателями ряда характеристик, поэтому от процессоров, которые поступят в продажу, можно ожидать более весомых достижений.