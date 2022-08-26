В преддверии скорого выхода графических адаптеров серии GeForce RTX 40 глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в рамках мероприятия, посвящённого отчёту о доходах компании, стенограмму которого опубликовал ресурс Seeking Alpha, поделился своими мыслями касательно долгосрочной тенденции ценообразования и справедливой стоимости графических адаптеров «зелёной команды».
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Источник изображения: NVIDIA
По его словам, графические адаптеры используются большинством пользователей в игровых целях, то есть по сути видеокарта является эдакой встроенной в ПК игровой консолью, поэтому средняя стоимость видеоадаптера должна стремиться к ценнику консоли, то есть приблизиться к значению в $500.
Глава NVIDIA отмечает, что подобные мысли всегда имели место быть, тем более, что на фоне использования графических решений компании не только в игровой, но и в профессиональной среде, основным предназначением видеокарт является разработка и «потребление» игрового контента.
Кроме того, Дженсен Хуанг заметил, что, несмотря на некоторое падение цен в ближайшем будущем, что прежде всего связано с крахом криптовалют, долгосрочная тенденция не обрадует рядового покупателя.
Читая между строк, смекалистый пользователь поймёт, что генеральный директор NVIDIA, возможно, решил тонко намекнуть игровой общественности о будущем повышении среднего ценника на видеоадаптеры GeForce, в том числе предстоящей серии RTX 40. Впрочем, не исключён факт того, что Дженсен Хуанг пока что озвучил свои далеко идущие планы, которые не претворятся в жизнь в обозримом будущем.
Как бы то ни было, рядовым геймерам, держащим в уме пословицу касательно невозможности возникновения дыма без сопутствующего огня, стоит немного напрячься, ведь стоимость игровых консолей ползёт вверх, а, учитывая мысли главы NVIDIA, ценники на будущие модели видеокарт тоже могут подскочить.