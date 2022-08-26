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Core i7-13700 с TDP 65 Вт превзошёл Ryzen 7 5800X и почти догнал Core i7-12700K в бенчмарке PassMark
Достижения новинки весьма впечатляют.
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На фоне с каждым днём приближающегося дебюта настольных процессоров Intel Core 13-го поколения предстоящие новинки продолжают «светиться» в том или ином тестовом пакете: на сей раз пришёл черёд Core i7-13700 блеснуть своими возможностями в бенчмарке PassMark PerformanceTest, где он был замечен известным «сетевым детективом» TUM_APISAK.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, десктопный процессор Intel Core i7-13700, имеющий в своём распоряжении 16 ядер/24 потока (по 8E- и P-ядер) с базовой частотой 2.1 ГГц, отличающийся от своего старшего «собрата» с индексом «K» заблокированным множителем и более скромным значением номинального TDP, равным 65 Вт, в однопоточном и многопоточном состязаниях продемонстрировал средний результат в 4347 и 34431 балл соответственно, превзойдя достижения своего оппонента из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X, наделённого 8 ядрами/16 потоками, на 26 и 22.3 %, а также обойдя своего предшественника, Core i7-12700, имеющего вдвое меньшее количество «малых» ядер при аналогичном числе «больших», что выливается в наличие лишь 20 потоков, на 10.1 и 9.7 %.

Источник изображения: PassMark

Мало того, в многопотоке предстоящей новинке даже удалось практически сравняться с Core i7-12700K, имеющим чуть меньшее количество ядер/потоков (12/20), но отличающимся от своего наследника более высокими тактовыми частотами и номинальным уровнем TDP в 125 Вт, при превосходстве в однопотоке на 7.1 %.

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Стоит отметить, что в тестировании участие могли принимать инженерные образцы Raptor Lake-S с несколько заниженными характеристиками на фоне финальных моделей, что могло повлиять и на конечный результат.

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#amd #intel #ryzen 7 5800x #core i7-12700k #core i7-13700
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А я несколько раз писала, что именно майнеры не поддерживают карты интел, а не сами карты или дрова. Но толку. 10мх - это... половина от 1060, треть от 1660, 1/6 от 3060ti, 1/10 от 3080. В общем, инт...
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