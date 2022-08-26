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Скромный Intel Core i9-13900 ощутимо превзошёл топовый AMD Ryzen 9 5950X в тесте Geekbench 5
Впрочем, основным его соперником станет соответствующий представитель серии Ryzen 7000.
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В то время как флагманский настольный процессор Intel Core i9-13900K, который должен дебютировать через несколько недель, уже продемонстрировал свои результаты в целом ряде тестов, его «соплеменник» с заблокированным множителем до сих пор оставался «в тени», однако сегодня, благодаря стараниям Twitter-бота BenchLeaks, стали известны достижения новинки в популярном бенчмарке Geekbench 5.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, десктопный процессор Intel Core i9-13900, наделённый 24 ядрами/32 потоками, функционирующий на максимальной частоте ~5.3 ГГц, в паре с материнской платой Gigabyte Z690 GAMING X и модулями памяти типа DDR5 общим объёмом 32 Гбайт в однопоточной и многопоточной дисциплинах смог завоевать 2130 и 20131 балл соответственно, обойдя своего оппонента из стана AMD в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 5950X в среднем на 26.4 и 22.0 %.

Источник изображения: Geekbench 5

Если же сравнить достижения Core i9-13900 с его старшим «собратом», Core i9-13900K, имеющим аналогичное количество ядер/потоков, но отличающимся более высокими тактовыми частотами и значениями энергопотребления, протестированным несколькими неделями ранее, то модель с заблокированным множителем в однопоточном и многопоточном подтестах уступает флагману новой линейки 3.7 и 21.1 % соответственно.

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Впрочем, основными соперниками для представителей Intel Core 13-го поколения станут настольные процессоры AMD Ryzen 7000 — обе линейки должны дебютировать уже через несколько недель.

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#amd #intel #ryzen 9 5950x #core i9-13900
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