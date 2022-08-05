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На фоне скорого дебюта настольных процессоров Intel 13-го поколения информации, приоткрывающей завесу тайны над возможностями представителей семейства Raptor Lake-S, становится всё больше: свежие результаты тестирования топовой модели в популярном бенчмарке Geekbench 5 были обнаружены Twitter-ботом BenchLeaks.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из имеющейся информации, настольный процессор Intel Core i9-13900K, имеющий в своём распоряжении 24 ядра/32 потока, функционировал на базовой частоте 3.0 ГГц с повышением до максимального значения в ~5.8 ГГц — в однопоточном подтесте топовая модель в паре с материнской платой ASRock Z690 Taichi смогла заполучить 2212 баллов, а в многопоточном состязании завоевала 25497 очков, превзойдя средние достижения соперника из стана AMD в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 5950X на 31.3 и 54.5 % соответственно.

Источник изображения: Geekbench 5

Если же сравнить достижения представителя Raptor Lake-S со средними показателями соответствующей модели прошлого поколения, а именно Core i9-12900K, то и в данном случае превосходство предстоящей новинки весьма велико: в однопоточных задачах Core i9-13900K был быстрее своего предшественника на 11.3 %, а в многопоточных — на 47.5 %.

К сожалению, каких-либо подробностей о стандарте используемой оперативной памяти указано не было, однако модель материнской платы вкупе со столь высокими результатами намекают на применение модулей DDR5.

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Впрочем, в скором времени на «сцену» выходят настольные процессоры AMD серии Ryzen 7000, которые также обзаведутся поддержкой памяти типа DDR5 – именно с ними и предстоит сражаться новым CPU от Intel.

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#intel #core i9-13900k
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