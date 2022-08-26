Похоже, дебют новинки уже совсем близко.

Не дожидаясь скорого выхода настольных процессоров AMD Ryzen 7000 производители материнских плат продолжают подогревать интерес потенциальных покупателей к своим будущим новинкам: так, компания Biostar опубликовала подробные технические характеристики одной из своих моделей, призванных составить пару представителям семейства Raphael, на своём официальном сайте.

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Согласно представленным данным, материнская плата Biostar X670E Valkyrie, готовая принять «на борт» одну из моделей Ryzen 7000 и основанная на наборе системной логики X670E, сможет предложить два слота PCIe 5.0 x16 (в режиме x16 или x8) и один PCIe 4.0 x16 (в режиме x4), четыре разъёма для установки твердотельных M.2-накопителей (по два PCIe 5.0 x4 и PCIe 4.0 x4) и аналогичное количество слотов для модулей оперативной памяти DDR5, значение эффективной частоты которых может варьироваться от 4800 до 6000+(OC) МГц, общим объёмом в 128 Гбайт, а также шесть коннекторов SATA III.

За вывод изображения силами платы отвечают порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, за организацию проводного подключения к сети — Ethernet-порт с пропускной способностью в 2.5 Гбит на базе контроллера Intel i225V, а звуковая подсистема представлена кодеком Realtek ALC1220 с поддержкой 7.1-канального звука. Кроме того, на плате имеется отдельный разъём M.2 для установки модуля WiFi и Bluetooth.

Помимо этого, на задней панели новинки нашлось место для одного порта USB 3.2 Gen 2x2, девяти USB 3.2 Gen 2, кнопки обновления BIOS и пары выходов для WiFi-антенн. Для вывода же на переднюю панель предназначен один разъём USB 3.2 Gen 2 и пара USB 2.0, каждый из которых поддерживает по два порта, а также USB 3.2 Gen 2x2 непосредственно на самой плате.

Источник изображений: Biostar

При этом материнская плата получила 22-фазную подсистему питания с силовыми каскадами, рассчитанными на ток силой 105 А.

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Что касается даты дебюта новинки, то на фоне появления настольных процессоров Ryzen 7000 на полках магазинов уже в конце сентября новая материнская плата может оказаться в продаже примерно в это же время.