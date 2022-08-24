В процессе презентации новых материнских плат на базе чипсета X670E представитель компании ASUS и мастер оверклокинга Роман Хартунг, известный под ником Der8auer, поведали широкой компьютерной общественности о новых возможностях разгона настольных процессоров Ryzen 7000 на системных платах производителя.
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Как информирует ресурс Wccftech, одним из нововведений станет функция, именуемая Dynamic OC Switcher и ранее являющаяся эксклюзивной для ROG X570 HERO, которая на основе показателей температуры и тока даст возможность динамического переключения между ручным разгоном, что обеспечит более высокие показатели быстродействия в многопоточных задачах, и функцией автоматического разгона PBO (Precision Boost Overdrive) для повышения уровня производительности в однопотоке.
Источник изображения: Wccftech
Кроме того, было сказано ещё об одной функции, получившей название Ryzen Core Flex, которая предоставит опытным оверклокерам широкие возможности для разгона, позволив задавать целый ряд различных параметров и пороговых значений.
Вполне вероятно, что больше о новых функциях материнских плат на базе чипсетов 600-й серии и возможностях разгона настольных процессоров Ryzen 7000 будет поведано в рамках официального анонса, намеченного на 30 августа.