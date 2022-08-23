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Представитель архитектуры AMD Zen 4 ощутимо обогнал своего предшественника в Geekbench 5
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Как известно, в текущем году AMD намерена явить миру не только настольные модели процессоров Ryzen 7000, но и линейку серверных CPU серии EPYC 9000, однако некоторые специалисты уже сейчас тестируют предстоящие новинки: как сообщает ресурс Wccftech, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником moe moe в базе данных Geekbench 5 удалось обнаружить свежие результаты тестов топового представителя семейства Genoa с архитектурой Zen 4.

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Источник изображения: Wccftech, AMD

Исходя из представленных записей, тестовая система, наделённая двумя инженерными образцами серверных процессоров AMD серии EPYC 9000, имеющих в своём распоряжении по 96 ядер/192 потока, функционирующих на максимальной частоте ~3.5 ГГц, в паре с материнской платой Suma R6250A0 и 756 Гбайт оперативной памяти, в однопоточной и многопоточной дисциплинах смогла заполучить 1460 и 96535 баллов соответственно, что позволило ей обогнать систему с парой предшественников на базе архитектуры Zen 3 в лице EPYC 7763, каждый из которых наделён 64 ядрами/128 потоками с максимальной частотой 3.5 ГГц, на 17 и 28 %.

Источник изображения: Geekbench 5

Стоит напомнить, что, согласно имеющейся информации, модельный ряд серверных процессоров EPYC 9000 будет варьироваться от 16-ядерных до 96-ядерных CPU при объёме кэш-памяти от 64 до 384 Мбайт. Кроме того, представители семейства Genoa обзаведутся поддержкой устройств с интерфейсом PCIe 5.0 (вплоть до 128 линий) и 12-канальным контроллером DDR5. Если данные окажутся верными, то в приведенном тесте принимал участие топовый 96-ядерный 192-поточный EPYC 9664, получивший 12 чиплетов CCD с 8 ядрами на каждом.

Что касается непосредственно самой архитектуры Zen 4, то по сравнению с Zen 3 обещается прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC), достигающий значений 8-10 %, и повышение уровня производительности более чем на 15 и 35 % в одно- и многопоточных задачах, что как минимум в однопотоке и можно было наблюдать в данном тестировании.

Источник изображения: Wccftech, AMD

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Необходимо отметить, что в бенчмарке был протестирован инженерный образец, в то время как от финальных версий можно ожидать более весомых свершений.

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#amd #zen 4 #epyc 9000
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