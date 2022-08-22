На фоне скорого выхода настольных процессоров Intel Core 13-го поколения, «синяя команда» продолжает расширять ассортимент своей продукции, нацеленной не только на десктопный сегмент: как сообщает ресурс VideoCardz, компания анонсировала новую линейку энергоэффективных моделей, предназначенных для устройств Интернета вещей.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Согласно представленным данным, новые модели процессоров Intel в BGA-исполнении, относящиеся к семейству Alder Lake-PS, будут базироваться на мобильных чипах и производиться по технологическому процессу Intel 7.
Модельный ряд продуктов UL-серии будет представлен процессорами с количеством ядер от 5 (1 «большое» и 4 «малых») для Celeron 7305L до 10 (2 производительных и 8 энергоэффективных) для Core i7-1265UL, в то время как младший представитель HL-серии в лице Core i3-12300HL получит 8 ядер (по 4 P- и E-ядер), а старший, Core i7-12800HL, обзаведётся 14 (6 «большими» и 8 «малыми»).
Источник изображений: VideoCardz, Intel
Новинки смогут похвастаться поддержкой оперативной памяти DDR4-3200 и DDR5-4800, наличием встроенного видеоядра с 48-96 EU «на борту», одновременной поддержкой до четырёх 4K60 HDR-дисплеев или одного 8K, до восьми линий PCIe 4.0 (2x4) вкупе с четырьмя Thunderbolt 4, а также поддержкой целого ряда новых технологий, в том числе Intel Deep Learning Boost и набора инструментов Intel Distribution of OpenVINO. При этом уровень TDP для моделей UL-серии будет варьироваться в пределах от 12 до 28 Вт с номинальным значением в 15 Вт, а для HL-серии — от 35 до 60 Вт с базовым параметром в 45 Вт.
Intel надеется, что новые модели CPU найдут своё применение в сфере здравоохранения, образования, розничной торговле и ряде других областей.