Новинки должны найти своё призвание в целом ряде областей.

На фоне скорого выхода настольных процессоров Intel Core 13-го поколения, «синяя команда» продолжает расширять ассортимент своей продукции, нацеленной не только на десктопный сегмент: как сообщает ресурс VideoCardz, компания анонсировала новую линейку энергоэффективных моделей, предназначенных для устройств Интернета вещей.

реклама

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно представленным данным, новые модели процессоров Intel в BGA-исполнении, относящиеся к семейству Alder Lake-PS, будут базироваться на мобильных чипах и производиться по технологическому процессу Intel 7.

Модельный ряд продуктов UL-серии будет представлен процессорами с количеством ядер от 5 (1 «большое» и 4 «малых») для Celeron 7305L до 10 (2 производительных и 8 энергоэффективных) для Core i7-1265UL, в то время как младший представитель HL-серии в лице Core i3-12300HL получит 8 ядер (по 4 P- и E-ядер), а старший, Core i7-12800HL, обзаведётся 14 (6 «большими» и 8 «малыми»).

Источник изображений: VideoCardz, Intel

Новинки смогут похвастаться поддержкой оперативной памяти DDR4-3200 и DDR5-4800, наличием встроенного видеоядра с 48-96 EU «на борту», одновременной поддержкой до четырёх 4K60 HDR-дисплеев или одного 8K, до восьми линий PCIe 4.0 (2x4) вкупе с четырьмя Thunderbolt 4, а также поддержкой целого ряда новых технологий, в том числе Intel Deep Learning Boost и набора инструментов Intel Distribution of OpenVINO. При этом уровень TDP для моделей UL-серии будет варьироваться в пределах от 12 до 28 Вт с номинальным значением в 15 Вт, а для HL-серии — от 35 до 60 Вт с базовым параметром в 45 Вт.

рекомендации ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Intel надеется, что новые модели CPU найдут своё применение в сфере здравоохранения, образования, розничной торговле и ряде других областей.